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VK применит генеративный искусственный интеллект в своих сервисах

Новые возможности, использующие искусственный интеллект, появились в «Почте», «Облаке», «Заметках» и «Календаре Mail.ru». Об этом CNews сообщили представители VK.

Бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью расширили возможности сервисов VK. Их основные задачи – помочь пользователю с рутиной, генерировать креативные идеи, а также облегчить работу с большими письмами.

Что изменилось в продуктах VK

В «Почте Mail.ru» нейросеть составит краткий пересказ входящего письма и выделит главные мысли — это сэкономит время на прочтении длинных сообщений. Новая технология обрабатывает большие письма и выдает их краткое описание с главными мыслями.

В «Облаке Mail.ru» и «Заметках Mail.ru» искусственный интеллект поможет создать текст на любую заданную тему, сгенерировать идеи и написать пост для социальных сетей.

«Календарь» поможет придумать креативное поздравление с предстоящим днем рождения коллег или близких.

Попробовать бета-версии новых возможностей можно с любого почтового ящика, после авторизации пользователю поступит письмо с инструкцией.

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