Дружба с однокурсниками помогает в карьере

27% россиян помогают однокурсникам с трудоустройством. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» приняли участие 1,6 тыс. россиян с высшим образованием из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Отношения с однокурсниками поддерживают шесть из 10 выпускников вузов. Встречи выпускников альма-матер посещают 37%.

Дружба с однокурсниками нередко приносит пользу: 12% россиян, задействовав эти связи, устраивались на работу, 27% сами помогали найти работу однокурсникам.

Чаще всего общаются, встречаются и помогают друг другу с работой выпускники очных (дневных) отделений вузов.

За помощью в трудоустройстве выгоднее обращаться к однокурсникам-мужчинам: 30% из них помогали с работой своим соратникам по вузу, в то время как среди женщин таких 21%.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 379

Время проведения: 20—21 февраля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее высшее образование

Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов