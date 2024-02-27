Места Мастера: в Москве подскочил интерес к самым загадочным локациям романа Булгакова

Нашумевшая экранизация «Мастера и Маргариты» вызвала новую волну интереса к главным местам действий в романе. Об этом сообщили аналитики «МегаФона», изучившие обезличенный мобильный интернет-трафик в локациях — со дня премьеры 25 января он вырос на 15% относительно допрокатных дней с начала года. Причем уже на следующий день, 26 января, спрос на посещение «Нехорошей квартиры», дома Грибоедова и Патриарших прудов подскочил сразу в два раза в сравнении со среднемесячным значением. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова, стала основным местом притяжения впечатленных фильмом — прочувствовать дух «бала сатаны» на Большой Садовой решились в три раза больше поклонников «Мастера и Маргариты», чем даже в новогодние праздники.

Вторым по посещаемости стал «дом Грибоедова», в который автор поместил объединение литераторов МАССОЛИТ — в него заглядывали на 24% чаще. Сейчас в здании на Тверском бульваре находится Литературный институт имени А.М. Горького. На 22% чаще жители и гости столицы прогуливались в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. Это третье по популярности место, связанное с романом.

Также поклонники произведения решили пройтись и по всем наиболее вероятным местам, где жила главная героиня романа Маргарита. Так, особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, дом Анны Кекушевой на Остоженке и дом Пашкова на Воздвиженке романтики посещали на 20% чаще, чем в обычные дни. При этом интересно, что Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, остался без внимания — показатель трафика упал здесь на 1%.

Удалось узнать, и кто из россиян интересуется булгаковскими местами больше остальных. На первых строчках рейтинга туристов закономерно расположились москвичи и петербуржцы. Вместе с ними посещали ключевые места романа любители «Мастера и Маргариты» из Дагестана, Чечни, Самары, Ростова-на-Дону, Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы, Екатеринбурга и их областей. При этом читатели из Приморья сосредоточились на прогулках исключительно рядом с МАССОЛИТом.