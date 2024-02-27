МТС обеспечила мобильным интернетом села Грязновка, Замарайка и Камышевка Липецкой области

ПАО «МТС» подключила к сети LTE села Грязновка Лебедянского района, Замарайка Воловского района и Камышевка Задонского района. В результате проведенных работ по устранению цифрового неравенства более 700 местных жителей получили доступ к мобильному интернету и цифровым сервисам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильный интернет обеспечивает жителей доступом к необходимым государственным, социальным и образовательным сервисам. Скорость позволит селянам общаться по видеосвязи с родными, звонить через интернет с помощью технологии VoLTE, узнавать новости, слушать музыку, смотреть фильмы онлайн.

«Устранение цифрового неравенства за счет покрытия качественной связью малых и удаленных сел региона является социальной задачей. Жителям важно иметь онлайн-доступ к порталам госуслуг, медицинским и образовательным учреждениям. Проект позволит обеспечить связью сельских жителей, а также позаботиться о безопасности любителей отдыха и туризма в разных уголках нашего региона. Причем, любители рыбалки, приезжающие на пруды в Грязновке, имеют доступ к мобильному интернету как на суше, так и на воде. Поделиться с друзьями в соцсетях или мессенджерах снимком своего улова для заядлого рыбака тоже очень важно», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

В 2023 г. МТС запустила LTE в семи удаленных населенных пунктах Липецкой области. В результате доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили порядка 4000 селян.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.