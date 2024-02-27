CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС расширила сеть домашнего интернета в Уссурийске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении очередного этапа строительства сети фиксированной связи в Уссурийске. Всего доступ к высокоскоростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы МТС получили более 32 тыс. семей второго по величине города Приморья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря новому этапу строительства сетей фиксированной связи МТС, высокоскоростной интернет пришел еще почти в 1600 квартир Уссурийска. Так, подключить домашний интернет теперь могут жители улиц Бирюкова, Крестьянская, Приморская, Андрея Кушнира, Комсомольская, Нахимова, Островского, Афанасьева, Комарова, Выгонная.

Кроме домашнего интернета, уссурийцы получили доступ к IPTV - телевидению с функцией «управления временем». Теперь у абонентов появилась возможность выбора технологии подключения ТВ - по кабелю или с помощью приставки для IPTV. Такой подход позволяет использовать имеющиеся в квартире провода, не заводя новые.

«Развитие инфраструктуры как мобильной, так и фиксированной сети связи в Уссурийске - один из приоритетов нашей работы. В «городе тигра» мы стабильно наблюдаем высокий спрос на цифровые сервисы. Теперь уссурийцы смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, отслеживать статусы заявлений на портале «Госуслуг», смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, удаленно учиться и работать. Высокоскоростной домашний интернет также позволит подключать устройства умного дома, включая систему видеонаблюдения. Все это повышает качество жизни и делает многоэтажные дома более комфортными», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Перезапуск СЭД как новый импульс развития

Российский производитель требует миллионы у блогера, который нашел в его мониторах «бесполезный» российский чип, «добавленный для попадания в реестр»

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

Грандиозный сбой в Рунете: Просто Роскомнадзор перестарался с блокировками

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Американский фонд попрощался с акциями HeadHunter

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще