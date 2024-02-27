CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Столичным брендам помогут выйти на крупнейшие торговые онлайн-площадки России

В 2024 г. столичные предприниматели вновь смогут воспользоваться поддержкой кураторов проекта «Маркетплейсы: от старта до прибыли» и вывести свою продукцию на российские торговые онлайн-площадки. Всего планируется провести восемь потоков обучающей программы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Заявки на участие принимаются на столичном портале «Малый бизнес Москвы».

«В рамках проекта за каждым брендом закрепляется персональный куратор. В течение месяца он помогает предпринимателю создать онлайн-витрину, определить ассортимент, завести карточки товаров, настроить инструменты продвижения и разобраться с другими вопросами. 66% выпускников прошлого года уже сделали первые шаги в интернет-торговле, еще 34% — готовятся к этому или развивают ранее открытый бизнес», — сказала Наталья Сергунина.

Программа ориентирована на работу с четырьмя крупнейшими маркетплейсами РоссииOzon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет» и Wildberries.

В роли наставников выступают бизнесмены, которые уже не первый год успешно сотрудничают с интернет-платформами и делают многомиллионные обороты в различных отраслях: от одежды до стройматериалов.

Пройти обучение могут как представители компаний, так и индивидуальные предприниматели (ИП).

Индивидуальный предприниматель Михаил Иваненко — один из участников ноябрьского потока 2023 г. Накануне обучения он открыл магазин электроники на одной из площадок и планировал выйти на вторую.

«На проекте я определил проблемные зоны действующего магазина и проработал их. Например, дополнил информацию о товарах и заменил фотографии, а также пересмотрел ценовую политику. В результате оборот вырос в пять раз. А еще под руководством куратора я вышел на новый маркетплейс», — сказал Михаил Иваненко.

Образовательные программы для бизнеса проводятся в столице в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Российский производитель требует миллионы у блогера, который нашел в его мониторах «бесполезный» российский чип, «добавленный для попадания в реестр»

Артем Кострюков, Test IT: Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений

Грандиозный сбой в Рунете: Просто Роскомнадзор перестарался с блокировками

Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

Американский фонд попрощался с акциями HeadHunter

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще