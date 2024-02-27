«Яндекс Переводчик» признан мировым лидером по качеству перевода с английского на русский

По итогам международного независимого бенчмарка DiBiMT «Яндекс Переводчик» лучше других языковых моделей и онлайн-переводчиков справился с переводом текста с английского на русский язык. Рейтинг опубликовали итальянские институты Sapienza и SSML Carlo Bo, одни из ведущих мировых центров изучения языка в машинном обучении. Также сервис занял третье место по качеству перевода с английского на китайский, немецкий, итальянский и испанский языки. Тест показал, что «Переводчик» лучше других определяет значение конкретных английских слов в предложениях и допускает меньшее количество семантических ошибок. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Бенчмарк DiBiMT — это эталонный тест для измерения процента ошибок (то есть неверного определения смысла или значения слова в контексте) в машинном переводе. Тестирование проходили как онлайн-переводчики, такие как Google Translate и DeepL, так и открытые большие языковые модели: mBART-50, M2M100, а также проект OPUS.

Как проводилось тестирование

Исследователи собрали базу данных из нескольких тысяч предложений на английском языке с омонимами — одинаковыми по написанию словами, имеющими разное значение. Модели и сервисы перевели эти предложения, а алгоритмы бенчмарка определили процент корректно переведённых слов. Кроме того, правильные варианты выборочно проверяли профессиональные переводчики, что обеспечило высокое качество замеров. На основе этих показателей и был сформирован публичный рейтинг.

Как работают нейросети в «Яндекс Переводчике»

Сервис использует разработанную в Яндексе технологию машинного перевода на основе нейросетей. Они анализируют массивы текстов, учатся находить в них закономерности и составляют списки всех употребляемых слов и фраз. Во время перевода каждое предложение не разбивается на слова и фразы, а переводится полностью. Нейросети определяют семантику слов и взаимосвязь между ними, даже если они не находятся рядом.

Чтобы повысить точность, на этапе обучения модели AI-тренеры Яндекса вручную размечают качественные варианты перевода, чтобы она лучше учитывала важные для восприятия человека аспекты.

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Яндекс Переводчик — сервис для автоматического перевода более чем со 100 языков. Он может переводить надписи на картинках и фотографиях, целые сайты, отдельные тексты и поддерживает голосовой ввод. Сервис доступен на translate.yandex.ru и в виде мобильного приложения для Android и iOS. Также он интегрирован в приложение «Яндекс» с «Алисой», где работает в связке с умной камерой и может переводить тексты в режиме реального времени, и в «Яндекс Браузер».