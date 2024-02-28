«МегаФон» развернул LTE в 12 поселениях Забайкалья

Около 3 тыс. жителей малых забайкальских сел получили возможность общаться в мобильной сети «МегаФона». В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» оператор развернул сеть стандарта LTE в 12 населенных пунктах края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В программу расширения услуг связи вошли Уровский Ключ, Булум, Улан-Цацык, Большие Боты, Чикичей, Шилкинский завод, Сыпчегур, Копунь, Номоконово, Нижнее Гирюнино, Бори, Березово. Эти поселения на сотни километров удалены от краевого центра, в них проживает от 100 до 400 человек. Теперь все они смогут воспользоваться теми же цифровыми сервисами, что и городские абоненты «МегаФона».

Емкость сети позволяет передавать большой объем данных без потери скорости мобильного интернета. С мобильных устройств сельчанам удобнее обращаться к государственным цифровым сервисами, банковским приложениям, в случае необходимости, через интернет записаться к врачу или получить онлайн-консультацию специалиста. Школьникам стали более доступны различные образовательные платформы, которыми они смогут активно воспользоваться в период подготовки к экзаменам. Также пользователям будет комфортно звонить с помощью технологии VoLTE, когда одновременно можно разговаривать по телефону и искать нужную информацию в интернете.

«Программа «Устранение цифрового неравенства», когда мы разворачиваем свою сеть на сторонней телеком-инфраструктуре, дает абонентам возможность выбирать то, что наилучшим образом соответствует их индивидуальным потребностям и предпочтениям. За последний год в рамках федерального проекта было расширено покрытие 4G в 22 малых поселениях Забайкалья. Вместе с тем, мы постоянно оптимизируем собственные базовые станции, чтобы обеспечить максимально высокую скорость и стабильность соединения для пользователей», - отметил директор «МегаФона» в Забайкальском крае Олег Никитин.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.