НКО, EdTech и телеком: где чаще всего используются подписки

Аналитики CloudPayments (входит в группу Cloud) выяснили, в каких сегментах бизнеса наиболее популярна подписочная модель оплат. В Топ-3 сфер онлайн-бизнеса, в которых чаще всего используются подписки при оплате, входят НКО, онлайн-образование и телеком. Об этом CNews сообщили представители Cloud.

Регулярные платежи (рекурренты) помогают НКО планировать бюджет на долгий период. Так, по данным аналитиков CloudPayments, 72% пожертвований в благотворительные фонды происходит в формате подписки. В 2023 году больше всего транзакций по подписочной модели было в мае-июле.

На втором месте — онлайн-образование. В 2023 г. 45% оплат в этой сфере происходили в формате подписки. В прошлом году больше всего транзакций по подписочной модели было в сентябре-октябре и декабре. Это связано с ежегодными скидками и ростом потребительского спроса на обучение.

На третьем месте располагаются телеком-компании. В этой сфере 32% транзакций происходит в формате подписки. В 2023 г. больше всего оплат по подписочной модели было в январе. Предполагается, что это связано с повышением роста цен у телеком-компаний в начале года. Пользователи стремились сохранить предыдущие условия, оформив подписку.

Активно интегрируются подписки в сферу питания, так как продолжает расти популярность сервисов доставки готовой еды, а также в фитнес-индустрию. Аналитики CloudPayments предполагают, что в этих сферах число транзакций по подписочной модели будет только расти.

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CloudPayments — платежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, с помощью Tinkoff Pay, «Яндекс Пэй», MirPay и СБП, а также в мессенджерах и социальных сетях. На данный момент компания работает с более 15 тыс. партнерами (клиентами). CloudPayments входит в группу Cloud и принадлежит группе компаний «Тинькофф».