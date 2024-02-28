Tele2: туристический трафик на горнолыжных курортах в сезоне 2023-2024 вырос на 22%

Tele2, российский оператор мобильной связи, на основе больших данных исследовал влияние на качество связи роста туристического трафика на горнолыжных курортах с декабря 2022 г. Исследование показало, что количество жителей России, которые отправляются для катания в другие регионы, выросло на 22%, а рост нагрузки на сети не оказывает негативного влияния на клиентский опыт.

На 96% исследованных склонов мобильный интернет доступен на всей протяженности трасс. Исследование позволяет эффективнее планировать технологическое развитие и приоритизировать работы по повышению доступности мобильного интернета.

По итогам 2023 г. пятерка регионов, чьи горнолыжные комплексы привлекли наибольшее число иногородних, выглядела так: Московская (спорткомплекс «Кант»), Свердловская («Уктус»), Калужская («Квань»), Владимирская («Пужалова гора») и Ленинградская («Охта парк») области. Туда отправились 58% от всех горнолыжников.

Наибольший прирост посещаемости в сезоне 2023-2024 г. при этом пришелся на «Горный воздух» в Южно-Сахалинске (+64% посетителей), на гору Белая в Свердловской области и Сорочаны в Подмосковье (по 63%). У горы Ян в Татарстане плюс 59% посещений, число поездок в «Истлэнд» в Иркутской области увеличилось на 52%.

Данные геоаналитической платформы big data Tele2 за 2023-2022 г. также подтверждают гипотезу о сохранении тренда на развитие внутреннего туризма. Общее количество посетителей увеличилось на 5,7%. При этом количество туристов, которые проводят в регионах визита менее суток, выросло на 7,7%. Число тех, кто остается более, чем на сутки, увеличилось на 4,5%. Основной целью визита остается классический туризм – 49%, 22% россиян покидают домашний регион с деловыми целями, а 15% посещают родственников.

Наиболее активно путешествуют жители Москвы и Подмосковья, Ленинградской области и Краснодарского края, а самыми посещаемыми стали Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Пик посещений в 2022 и 2023 гг. происходил в июле и августе. На эти месяцы в 2023 г. пришлось 26% от всего туристического потока за год, наименее популярный месяц для путешествий – февраль, новогодние же праздники уступают летним месяцам и майским праздникам в среднем на 17%.

В исследование вошли 65 горнолыжных комплексов в 28 регионах, помимо количества уникальных посетителей аналитики исследовали качество связи с учетом длины трасс и перепада высот.