«ВКонтакте» сделала модерацию сообществ более прозрачной: администраторам стала доступна гибкая система страйков

«ВКонтакте» обновила подход к модерации контента сообществ и запустила гибкую систему страйков. Система работает в бета-версии, чтобы администраторы могли ознакомиться с подходом.

Система страйков — часть стратегии развития цифрового комфорта в соцсети. Она состоит из шести уровней, которые предполагают меры разного характера. На первом вводятся ограничения на публикацию контента, с каждым последующим уровнем срок и количество ограничений растут. Во время тестирования действуют только три первых уровня, исключающие блокировку сообщества. После выхода системы из бета-версии с сообществ будут сняты все страйки, полученные во время тестового режима. Новая система будет запущена постепенно начиная с сегодняшнего дня, её функции станут доступны администраторам на всех устройствах в ближайшее время.

Сообщество может получить страйк за нарушение правил соцсети. Администраторы могут увидеть полученные страйки, а также обжаловать их в специальном разделе в панели управления сообществом. Страйки снимаются по прошествии года с момента получения первого.

Новый подход к модерации позволяет администраторам видеть причины удаления спорного контента и учитывать их в будущем. Система помогает избегать мгновенной блокировки в случаях, когда контент не содержит серьёзных нарушений. Она не отменяет незамедлительных мер модерации при публикации запрещённого контента.