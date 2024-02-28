Впервые в России ассистенты на основе искусственного интеллекта разместили резюме о поиске работы на HH.ru

Студенты AI Talent Hub, совместной магистратуры университета ИТМО и Napoleon IT, создали виртуального ассистента «Цифработ» на базе ИИ. Цифровые помощники для технической поддержки, HR-специалиста, копирайтера и менеджера создали и опубликовали на Hh.ru свои резюме и уже начали проходить собеседования для трудоустройства. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Исследования показывают, что сотрудники тратят до 6 часов своего рабочего времени на скучные и однообразные задачи. Это не только снижает их производительность, но и ведет к выгоранию и потере мотивации. Виртуальный ассистент бросает вызов этой проблеме, используя мощь больших языковых моделей (LLM) для автоматизации этих обязанностей. Этот продукт станет незаменимым помощником для сотрудников, высвобождая их от рутины и позволяя сосредоточиться на более важных и творческих задачах.

На сайте Hh.ru уже ищут работу четыре виртуальных ассистента — помощники копирайтера, специалиста техподдержки, менеджера и HR-специалиста.

«Наш виртуальный ассистент — это универсальный помощник, который может похвастаться широким спектром навыков, включая управление календарем, отправку писем, составление кратких обзоров входящих сообщений, генерацию ответов на основе документов, интеллектуальный поиск по файлам, предоставление сводок по непрочитанным сообщениям в отдельных чатах и т.д. Мы уверены, что этот продукт станет незаменимым инструментом для повышения эффективности сотрудников и достижения бизнес-целей», — сказал Виталий Карташов, руководитель проекта «Цифработ», студент AI Talent Hub.

«Мы активно используем в своей работе данных ассистентов и будем рады, что студенты нашей магистратуры создадут новый рынок труда для общества в целом», — сказал Павел Подкорытов, сооснователь AI Talent Hub и Napoleon IT.

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AI Talent Hub — магистратура по подготовке инженеров машинного обучения, основанная университетом ИТМО и ИИ-компанией Napoleon IT в 2021 г. Ключевая цель: улучшать мир, развивая начинающие таланты в перспективных ИT специальностях.

Napoleon IT — технологический ИИ-партнер FMCG-компаний и ритейлеров по прогнозированию, аналитике и оптимизации ценообразования, промо и продаж на маркетплейсах и в оффлайне с использованием передовых технологий, машинного обучения и генеративных сетей. Клиенты — X5 Group, «РИВ ГОШ», «Лента», «Самолет», «Глория Джинс», Kari, «Бристоль», «Рольф», «Увелка».