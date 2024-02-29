«Инферит Клаудмастер» представил новую функциональность российской FinOps-платформы

Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер», которая помогает компаниям оптимизировать расходы на облачную ИТ-инфраструктуру, получила новую функциональность – «Рекомендации». Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

«Инферит Клаудмастер» специализируется на оптимизации расходов на облачную ИТ-инфраструктуру: помогает организациям эффективно контролировать затраты и использование ресурсов публичных и приватных облаков. Платформа совместима с решениями как российских, так и международных облачных провайдеров (Yandex Cloud, Softline Мультиоблако, AWS, Miсrosoft Azure и др.) и поддерживает виртуализацию на базе VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и OpenStack. «Инферит Клаудмастер» входит в учет.

В рамках развития FinOps-платформы «Инферит Клаудмастер» объединил модули управления финансами и инфраструктурой облака (FinOps и CloudOps) в единый интерфейс и добавил новую функциональность — раздел «Рекомендации», в котором пользователи могут увидеть предложения по оптимизации затрат на облачные ресурсы.

В обновленном разделе для каждого облачного ресурса выводится информация о его местонахождении в облаке и возможном объеме экономии в денежном эквиваленте. Данные автоматически обновляются раз в час, предусмотрена возможность обновления «по клику».

Платформа «Инферит Клаудмастер» также улучшила алгоритм выдачи рекомендаций для пользователей Yandex Cloud и теперь сканирует инфраструктуру на наличие забытых виртуальных машин, устаревших снапшотов и неиспользуемых дисков и образов. Рекомендации для этих ресурсов наиболее эффективны для оптимизации затрат.

«"Рекомендации" дают возможность компаниям быстро и эффективно принимать решения о сокращении затрат на облачную инфраструктуру. Мы будем продолжать развивать этот раздел, дополняя его новыми сервисами и рекомендациями по ним», — Андрей Гуляев, менеджер продукта, «Инферит Клаудмастер».

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«Инферит Клаудмастер» — FinOps-платформа для управления облачными затратами. Позволяет автоматизировать работу команд и оптимизировать расходы на ИТ-инфраструктуру в несколько кликов. Платформа включена в Реестр российского ПО (реестровая запись No7846 от 14.12.2020). Совместима с российскими и международными облачными провайдерами (Yandex Cloud, Softline Мультиоблако, AWS, Microsoft Azure и др), а также поддерживает виртуализацию на базе VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и OpenStack . «Инферит Клаудмастер» входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит».

«Инферит» — российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения. В портфеле вендора представлены: современное российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника»; операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС»; продукты для управления ИТ-инфраструктурой и контроля ИБ от «Инферит ИТМен»; экосистема продуктов для управления публичными и приватными облаками «Инферит Клаудмастер»; российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных сервисов (IaaS, BaaS, DRaaS, SaaS) и решений по информационной безопасности «Инферит Облако»; средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.