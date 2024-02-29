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inSales запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

inSales, платформа управления онлайн-торговлей через сайт, на маркетплейсах, в социальных сетях и мессенджерах, предлагает независимым исследователям кибербезопасности проверить защищенность ресурсов компании. Программа на платформе BI.Zone Bug Bounty охватывает сайт и тикет-систему inSales, а также мобильные приложения для iOS и Android. Размер вознаграждения зависит от критичности обнаруженных уязвимостей и может достигать 100 тыс. рублей. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

«Запуск собственной программы на BI.Zone Bug Bounty является для нас важным шагом в укреплении защиты данных клиентов и обеспечении безопасного и бесперебойного функционирования платформы. Привлечение багхантеров к исследованиям потенциальных угроз во внешних сервисах позволит дополнить уже реализуемые меры по обеспечению надежности наших приложений», — Константин Липаткин, Директор по информационной безопасности, inSales.

«Багбаунти-платформа предоставляет компаниям доступ к экспертизе большого количества исследователей, каждый из которых использует свой уникальный подход к обнаружению уязвимостей. Совместная работа внутренних экспертов и багхантеров позволяет бизнесу создавать более защищенные цифровые продукты и быстрее выводить их на рынок, а внутренним подразделениям кибербезопасности — сосредоточить силы на других важных задачах, например на процессах безопасной разработки», — сказал Андрей Левкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty.

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BI.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом могут выбирать интересные для себя программы и получать денежное вознаграждение за найденные баги.

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