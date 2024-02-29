«МегаФон» улучшили связ в аэропорту Тамбова и еще на 40 объектах региона

Специалисты «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в авиахабе, а также еще более чем на 40 объектах в 15 районах Тамбовской области. В ряде небольших населенных пунктах региона связь 4G появилась впервые.

В аэропорту Тамбова запустили дополнительный слой LTE, что позволило усовершенствовать передачу данных для пассажиров. Теперь средняя скорость мобильного интернета составляет 60 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы максимально оперативно загрузить фильм в ожидании полета или в режиме онлайн слушать музыку на стриминговом сервисе.

Помимо этого, кампания по переоборудованию затронула такие крупные областные города как Тамбов и Мичуринск, а также районы региона: Тамбовский, Сосновский и Мичуринский, Гавриловский, Жердевский, Моршанский, Рассказовский, Сампурский, Староюрьевский, Токаревский, Уваровский.

«Мы продолжаем запускать сеть стандарта 4G в небольших населенных пунктах Тамбовской области. В общей сложности за прошлый год новые объекты, обеспечивающие связь четвертого поколения, появились более чем в 115 поселениях региона. Мобильная связь особенно важна для отдаленных территорий, где это единственный способ связаться с близкими или экстренными службами», – сказал директор «МегаФона» по Тамбовской области Александр Мудрецов.

Впервые сеть 4G появилась в населенных пунктах Сурава, Незнановка, Богословка, Старое Тарбеево, Старая Казинка, Авдеевка, Атманов угол, Страрое Грязное, Осино Гай, Вирятино, Верхняя Ярославка, Старокленское, Демьян Бедный, Максимовка, Дегтянка. Средняя скорость передачи здесь – около 40-60 Мбит/c, что позволит тысячам жителей региона быстро получать и отправлять электронную почту, загружать госуслуги, и общаться в соцсетях и мессенджерах. Также для жителей сел и деревень стала доступна голосовая связь по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая гарантирует кристально чистый звук во время звонков.