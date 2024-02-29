МТС подключила жителей микрорайонов «Подсолнухи» и «Солнечный» к гигабитному интернету

ПАО «МТС» сообщает о завершении этапа модернизации сети фиксированной связи в Благовещенске. Почти 2000 семей, проживающих в густонаселенных микрорайонах «Солнечный» и «Подсолнухи», первыми получили доступ к гигабитному домашнему интернету МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы по модернизации и установке нового телеком-оборудования в 12 многоквартирных домах микрорайона «Солнечный» и в трех домах микрорайона «Подсолнухи». Теперь собственники и арендаторы могут выходить в онлайн на скорости до 1 Гбит/с и пользоваться скоростным интернетом для учебы, работы или просмотра онлайн-фильмов и передач в HD-качестве даже во время повышенной нагрузки на сеть. Также жильцы микрорайонов смогут экономить на связи до 40% ежемесячно, объединив в один «пакет» мобильную связь для всей семьи, домашний интернет, IPTV и онлайн кинотеатр KION с эфирными телеканалами и большой библиотекой фильмов.

«Сегодня в крупных городах Амурской области МТС продолжает работу по модернизации и строительству новой фиксированной сети, особое внимание уделяется быстрорастущим микрорайонам, жители которых часто направляют коллективные заявки на подключение. «Солнечный» и «Подсолнухи» располагаются в непосредственной близости от Амурского государственного университета, поэтому студенты зачастую выбирают этот район для аренды жилья на время учебы или сессии. Гигабитный интернет позволяет участвовать в научных конференциях в прямом эфире, удаленно сдавать сессии и экзамены, работать, вести стриминг в формате Ultra HD, а также с комфортом пользоваться одновременно несколькими цифровыми устройствами – смарт-телевизорами, планшетами, смартфонами, скачивая или загружая контент», - сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подключить скоростной домашний интернет и цифровое ТВ могут жители Благовещенска, Свободного и Белогорска. Уточнить техническую возможность подключения по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.