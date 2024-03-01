Это лайк: исследование показало, какой контент нравится россиянам

Кто ставит лайки и какой контент нравится пользователям: команда аналитики VK проанализировала реакции в социальной сети «ВКонтакте» за 2023 г. и сравнила их с результатами за 2022 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Самыми популярными днями по числу лайков в 2023 г. стали первого января, первого сентября и восьмого марта. Пиковое время, в которое пользователи ставят больше всего реакций, — 20:00.

По сравнению с 2022 г., женщины все так же реагируют на контент более активно, чем мужчины: 62,8% оставленных лайков принадлежат пользовательницам. Самой лайкающей возрастной группой остается молодежь в возрасте 16-24 года, она ставит около трети от всех реакций в соцсети. Стабильно активно ставят лайки и пользователи 25-34 и 35-44 лет: на вторую возрастную категорию в 2023 г. пришлось на 2% больше лайков, чем годом ранее. Больше 11% реакций ставят пользователи старше 55 лет.

Самыми щедрыми на реакции остаются жители крупнейших регионов России: больше всего лайков в 2023 году поставили пользователи из Москвы (16,7%) и Санкт-Петербурга (11,6%). Челябинск по числу лайков занял третье место (4,4%), обогнав бронзового призера прошлого года — Краснодар (4,3%). На пятом месте Новосибирск (4,2%). Также в топ лидеров вошли Екатеринбург (3,8%), Нижний Новгород (2,6%), Казань (2,4%), Самара (2,4%) и Пермь (2,3%).

Активнее всего пользователи ставят реакции в пабликах про юмор (328 млн лайков в среднем за месяц в 2023 году), новостных (238 млн), творческих (218 млн), культурных (191 млн) и посвященных хобби (150 млн). Больше всего лайков в 2023 г. собрал контент сообществ блогеров Даши Дошик, Карины Кросс и Димы Масленникова. Самыми «залайканными» персонами стали блогер Вадим Спириденков (Veydi Rush) и актер шоу «Импровизаторы» Арсений Попов: их личные страницы «ВКонтакте» оказались самыми популярными по числу реакций за год.