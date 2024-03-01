Информационная система ОСАГО готова к запуску краткосрочных полисов

Со стороны АО «Национальная страховая информационная система»(НСИС) готовы доработки АИС ОСАГО для оформления однодневных договоров. Об этом CNews сообщили представители АО «Национальная страховая информационная система».

«Резкого взлета количества договоров страхования сразу после второго марта мы не ожидаем —на рынке есть инертность», — сказал глава компании Николай Галушин. Но в принципе АИС страхования может выдерживать увеличение нагрузки (обращения к системе, проверка документов, информационный обмен, хранение большего массива информации по договорам — и по полям, и по штукам), добавил он.

Однодневные договоры — это предоставление дополнительных возможностей водителям транспортных средств. Но не стоит забывать, что в принципе в практике страхования чем короче договор страхования, тем это страхование становится дороже, причем в пропорции к периоду страхования, а не в абсолютной величине, пояснил Галушин.