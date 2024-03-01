«Магнит» запускает сервис доставки на «Последней миле» для ресторанов и ритейла

Ритейлер «Магнит» запускает B2B-сервис доставки заказов из других продовольственных и непродовольственных магазинов, ресторанов и кафе до конечных потребителей. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Доставлять такие заказы покупателям будут курьеры «Магнит Доставки», которые сейчас осуществляют доставку продуктов и других товаров из магазинов розничной сети «Магнит» (больших форматов, «у дома», дрогери). Подключение партнеров к новому сервису позволит курьерам «Магнита» увеличить количество выполняемых заказов и повысить доходы в 1,5–2 раза. Сервис будет доступен на всей географии «Магнит Доставки» (в настоящее время работает в 180 городах). При этом, как ожидается, наибольшим спросом он будет пользоваться в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках.

Технологическая платформа, которую разработала компания, составит оптимальные маршруты – так, чтобы курьер мог выбрать несколько адресов поблизости и уложиться в сроки, предусмотренные в «Магните» и компаниях-партнерах. Стандартное время доставки из магазинов «Магнит» останется неизменным.

Ожидается, что первыми партнерами «Магнита», которые подключатся к сервису в ближайшее время, станут сетевые компании, работающие на рынке общественного питания. На первом этапе «Магнит» будет сотрудничать с партнерами, которые обладают необходимыми техническими возможностями для подключения к инфраструктуре ритейлера. До конца года планируется реализовать функционал, который позволит подключаться к сервису предприятиям малого и среднего бизнеса.

К новому сервису также будет подключена розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит»), а в перспективе – маркетплейс «Магнит Маркет» (на этапе доставки заказов из ПВЗ в магазинах «Магнит» до покупателя).

Планируется, что доля доставки из ресторанов и магазинов-партнеров к концу 2024 г. может достичь 30–40% от общего количества заказов, выполненных курьерами «Магнита».

Никита Герц, директор по управлению ростом бизнеса электронной коммерции розничной сети «Магнит»: «Мы запускаем новый сервис гиперлокальной доставки для компаний-партнеров, который позволит нашим курьерам существенно увеличить доходы и повысит привлекательность сотрудничества с «Магнитом». Наши партнеры из ресторанной отрасли и ритейла получат надежный канал быстрой доставки заказов до конечного потребителя. Объединив усилия, мы сможем эффективно решать проблемы «последней мили» и повысить качество сервиса на рынке e-com».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28,7 тыс. магазинов, расположенных в 4,2 тыс. населенных пунктах Российской Федерации и Республике Узбекистан. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5,4 тыс. автомобилей. В соответствии с результатами Компании по МСБУ 17, ее выручка за 9М 2023 г. составила 1 858 млрд руб., EBITDA – 124 млрд руб.