CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС обеспечила LTE Дедилово, древнюю столицу тульского железного промысла

МТС объявила о расширении покрытия LTE в Тульской области. Высокоскоростной мобильный интернет получило село Дедилово, известное как возможное местонахождение древней столицы тульского железного промысла Дедославль. Скорость передачи данных здесь составила 80 Мбит/с.

МТС установила новое телеком-оборудование, которое обеспечило покрытием LTE небольшую сельскую агломерацию севернее Киреевска, в которую входит село Дедилово. В нем проживает более 1,5 тыс. человек. Село известно также как предполагаемое местонахождение древней столицы тульского железного промысла Дедославля, он возник благодаря добыче здесь железной руды. Легендарный город вятичей впервые упоминается в летописи XI века. Он был известен своими кузнецами на всю округу, здесь делали пищали и мечи. Впоследствии лучшие мастера были переселены в Тулу для организации производства уже в Кузнецкой Слободе, сделав город столицей оружейников. Теперь в современном Дедилове есть «своя» голосовая связь и мобильный интернет.

«Высокоскоростной мобильный интернет в Дедилове появился для обеспечения доступа к цифровым сервисам не только местных жителей, но и археологов. Отрадно, что теперь связь работает на благо науки, культуры и истории нашего региона, потому что окончательная точка в вопросе, где же располагался Дедославль, пока не поставлена. Теперь у ученых есть все возможности для реализации полноценных цифровых социокультурных и научных проектов в этих местах. У нас есть немало примеров, когда благодаря запуску LTE в месте исследований археологи в разы ускоряли работу в котокий полевой сезон и даже запускали прямые эфиры для просвещения общественности и популяризации подобных мест», — сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Доступ к мобильному интернету в Дедилове позволит сэкономить время научной обработки и идентификации находок. Не выезжая с раскопа, можно оцифровывать артефакты, загружать фото и видео в электронные сетевые хранилища для обсуждения с коллегами и последующего изучения. В режиме реального времени можно сверку находок с образцами из российских электронных каталогов, на заполнять электронные дневники, вести общий чат для научных консультаций, координации работы и отдыха.

Современная археология во многом основана на применении цифровых технологий. Разработаны специальные приложения, которые позволяют оцифровывать находки, применять 3D-сканирование, использовать лидарную съемку, заносить данные в базы с трехмерной привязкой к географической системе. Сегодня активно входят в археологию нейросети, они уже могут заниматься поиском аналогий в археологических базах данных и создавать модели по заданным параметрам. В отношении Дедославля есть много споров, которые касаются географии, истории, геологии, культуры. В этом месте проводились исследования в 2019 г., вопросов осталось много. Вполне возможно, что именно нейросети на местности будут помогать археологам решать такие загадки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

ФСБ начала проверять банк Qiwi

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

У россиян выманивают образцы голосов, чтобы потом отобрать деньги у них самих, их друзей и родственников

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще