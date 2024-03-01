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МТС повысила надежность сети на Кольском полуострове

МТС запустила новые высокотехнологичные волоконно-оптические линии связи в Мурманске, Мончегорске и Кандалакше. Новые ВОЛС, общей протяженностью более 100 км, позволили увеличить емкость сети и скорость передачи данных на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря запуску оптоволоконной линии связи удалось расширить каналы более 80 базовых станций в трех крупных городах региона, повысить отказоустойчивость сети и увеличить пропускную способность с возможностью наращивания мощности. Кроме того, ВОЛС станет надежной инфраструктурой для реализации различных цифровых проектов и позволит развивать на территории региона такие инновационные технологичные решения, как «умное» видеонаблюдение, интернет вещей, мониторинг транспорта и облачные технологии для корпоративных клиентов.

«МТС продолжает активно развивать и совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру в Мурманской области в условиях стремительно растущего объема потребления цифровых услуг. За 2023 г. мы построили на территории региона более 100 км волоконно-оптической линии связи. Это одна из самых масштабных строек за историю существования МТС на Кольском полуострове. Уверена, что наличие надежной и современной инфраструктуры связи будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации территории, и сделает наш регион еще более привлекательным для инвестиций», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

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