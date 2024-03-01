МТС присоединила к сети 110 сел в Новосибирской области

ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 110 населенных пунктов Новосибирской области. Работы провели в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Оператор обеспечил связью и мобильным интернетом небольшие и удаленные от крупных центров села. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2023 г. по программе устранения цифрового неравенства МТС подключила к своей сети 110 малых населенных пунктов. Больше всего территорий в Коченевском, Искитимском, Куйбышевском и Маслянинском районах. Во всех этих селах никогда не было скоростного мобильного интернета, а голосовая связь работала не везде. Теперь звонить, выходить в интернет и пользоваться возможностями экосистемы МТС могут несколько десятков тысяч жителей региона.

Расширение сети в этих населенных пунктах также позволило улучшить покрытие дорог и мест вокруг достопримечательностей — например, возведенной больше 120 лет назад каменной церкви святого царя Константина и царицы Елены в селе Константиновка.

«Многие из этих 110 населенных пунктов появились задолго до образования Новосибирска — в 18 и 19 веках, и по сей день там живут и работают люди. Нам важно обеспечить их неотъемлемыми атрибутами современной жизни. Сегодня государственные, финансовые, образовательные услуги можно получить онлайн, поэтому необходимо, чтобы доступ к подобным сервисам был даже у жителей малонаселенных сельских территорий. Программа устранения цифрового неравенства и обеспечение связью малых и отдаленных сел — важная социальная задача. МТС постоянно работает над качеством связи в сельских территориях. И как показывает статистика, люди действительно нуждаются в этом — практически на каждой базовой станции после запуска появился трафик от абонентов МТС», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.