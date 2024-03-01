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Поиск адресов в приложении для заказа такси «Максим» стал умнее и быстрее

Сервис заказа такси «Максим» включил новый механизм адресного поиска во всех городах России. Обновленная технология позволяет находить нужный адрес в приложении быстрее и проще, даже если, например, при вводе адреса допущена опечатка. Об этом CNews сообщили представители «Максим».

Как это работает: в поиске применяется разбивка фраз на токены — единичные слова. Деление происходит по пробелам, знакам пунктуации, буквенно-цифровым сочетаниям. Токены поискового запроса сравниваются с токенами адресных данных.

Тестирование нового поиска было огромной и сложной задачей. Работа проводилась по принципу «от простого к сложному». Сначала новый поиск был проверен на базовых адресных тестах, затем кейсы усложнялись и дополнялись, использовалось множество различных вариаций пользовательского ввода. Отдельно тестировали новый поиск в городах с самыми сложными адресами.

Теперь пользователи стали быстрее находить адрес в приложении и получать ответы от сервиса, время поисковой сессии значительно сократилось. Увеличилась конверсия поиска в создание заказа.

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