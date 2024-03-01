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RuStore ускорил загрузку приложений

RuStore добавил поддержку формата публикации Android App Bundle (AAB). С запуском нового формата уменьшился «вес» приложений, повысилась стабильность работы и ускорилась их загрузка, в среднем, на 25%. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Android App Bundle позволяет загрузить в RuStore приложение в виде специального архива, в котором содержатся сборки приложения под конкретные параметры устройств: разрешение экрана, процессор и др. Магазин автоматически определяет наиболее подходящую сборку и устанавливает ее на смартфон. Благодаря этому приложения будут занимать меньше памяти на устройстве. Например, приложение «VK Видео» будет занимать примерно на 30% меньше памяти при публикации приложения разработчиком в формате AAB (в зависимости от характеристик смартфона).

После запуска Android App Bundle в RuStore уже загрузили более 200 приложений в формате AAB. Среди них: «Сбербанк Онлайн», Metro.

«С Android App Bundle пользователи смогут быстрее скачивать приложения — файлы в формате AAB весят значительно меньше. Использование этого формата также позволяет оптимизировать память на смартфоне и обеспечить стабильную работу приложений. Разработчикам доступно более удобное управление приложениями. Теперь можно обновлять, откатывать или корректировать версии приложений один раз для всего пакета», — отметил Артем Анин, технический директор RuStore.

Для разработчиков, которые пока не перешли на AAB, в RuStore доступна возможность загрузки и публикации APK-файлов приложения, в том числе загрузка нескольких сборок приложения одной версии под Android и Harmony OS.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 г. ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 29 млн человек. В магазине уже доступно более 35 тыс. приложений.

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