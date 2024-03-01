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В спальных микрорайонах Нижнего Новгорода выросла скорость мобильного интернета

В четырех районах областного центра мобильный интернет ускорился в среднем на 15%. Это стало возможным благодаря масштабной модернизации сети, которую провели инженеры «МегаФона», и программе рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала 2024 г. «МегаФон» переоборудовал свыше десяти телеком-объектов в Нижегородской области. Технические мероприятия улучшили качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. Использование высокочастотного диапазона помогло ускорить передачу данных в мобильных устройствах в среднем на 15% и увеличить емкость сети до 20%. Таким образом, еще больше пользователей могут одновременно выходить в сеть на более высокой скорости.

Проведенные работы также расширили для нижегородцев возможности по использованию технологии VoLTE, благодаря которой дозвон происходит практически мгновенно, собеседника слышно четче, а звучание – более естественное. Популярность таких диалогов продолжает расти –сегодня уже около 70% голосовых вызовов совершается в сети 4G.

Улучшения затронули крупнейшие жилые локации Нижнего Новгорода, где в общей сложности проживает около 200 тыс. человек. Среди них: ЖК «Волжские огни» в микрорайоне «Мещерское озеро»; жилые дома около Нижегородской ярмарки; микрорайон «Северный» на Автозаводе, который активно развивается и прирастает новыми жилыми комплексами; ЖК «Медвежья долина» в Нижегородском районе; частично «Новая Кузнечиха» и частный сектор деревни Новопокровское.

Работы также были проведены в крупнейших промышленных центрах региона: в Выксе и Балахне, а также в ЗАТО Саров.

«Нижегородская область по расходу мобильного трафика находится на седьмом месте в стране, опережая такие крупные регионы, как Татарстан, Свердловскую и Саратовскую области. Логично, что трафик растет не только на туристических маршрутах и в деловых центрах, но и в спальных районах. Нижегородцы уже привыкли смотреть фильмы, пользоваться мессенджерами и всеми цифровыми сервисами без ограничений. За год потребление трафика выросло более чем на 20%. Мы регулярно отслеживаем нагрузку на сеть и модернизируем оборудование, чтобы сохранять привычно высокие скорости для наших абонентов», – казал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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