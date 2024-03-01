Жителям еще 116 сел Башкирии стала доступна связь 4G от «МегаФона»

Около 35 тыс. сельчан в республике получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом и качественной голосовой связью оператора. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» МегаФон развернул сеть четвертого поколения (4G) в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Мобильный интернет на максимальной скорости до 55 Мбит/с позволяет местным жителям работать удаленно, проходить курсы на образовательных платформах, общаться с близкими по видеосвязи. Также им стало проще получать государственные услуги, записываться на прием к врачу, оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями и решать другие повседневные задачи.

Технические специалисты провели работы в 39 районах республики — от расположенных на севере Янаульского и Татышлинского до южных Зианчуринского и Хайбуллинского. За счет активации среднего диапазона частот связисты обеспечили здесь стабильное покрытие и достаточную емкость сети. Абоненты теперь могут скачивать большие объемы информации даже в часы пиковой нагрузки на телеком-оборудование.

«Цель проекта — предоставить сельским жителям полный объем цифровых услуг. Развитие инфраструктуры шло совместно с региональным министерством цифрового развития государственного управления. Благодаря совместным действиям в малочисленные и труднодоступные поселения пришла качественная мобильная связь», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Высокую потребность в услугах связи подтверждает постоянный рост дата-трафика в малых населенных пунктах республики. Уже с начала года показатель увеличился на 10% по сравнению с 2023 г., средний расход передачи данных на одного абонента вырос пропорционально.

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«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.