CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Жителям еще 116 сел Башкирии стала доступна связь 4G от «МегаФона»

Около 35 тыс. сельчан в республике получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом и качественной голосовой связью оператора. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» МегаФон развернул сеть четвертого поколения (4G) в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Мобильный интернет на максимальной скорости до 55 Мбит/с позволяет местным жителям работать удаленно, проходить курсы на образовательных платформах, общаться с близкими по видеосвязи. Также им стало проще получать государственные услуги, записываться на прием к врачу, оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями и решать другие повседневные задачи.

Технические специалисты провели работы в 39 районах республики — от расположенных на севере Янаульского и Татышлинского до южных Зианчуринского и Хайбуллинского. За счет активации среднего диапазона частот связисты обеспечили здесь стабильное покрытие и достаточную емкость сети. Абоненты теперь могут скачивать большие объемы информации даже в часы пиковой нагрузки на телеком-оборудование.

«Цель проекта — предоставить сельским жителям полный объем цифровых услуг. Развитие инфраструктуры шло совместно с региональным министерством цифрового развития государственного управления. Благодаря совместным действиям в малочисленные и труднодоступные поселения пришла качественная мобильная связь», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Высокую потребность в услугах связи подтверждает постоянный рост дата-трафика в малых населенных пунктах республики. Уже с начала года показатель увеличился на 10% по сравнению с 2023 г., средний расход передачи данных на одного абонента вырос пропорционально.

***

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей

ФСБ начала проверять банк Qiwi

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения

У россиян выманивают образцы голосов, чтобы потом отобрать деньги у них самих, их друзей и родственников

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще