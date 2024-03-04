Более 2 млн человек воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на «Госуслугах»

Сервис «Мобильный избиратель» позволяет выбрать удобный избирательный участок тем, кто в день голосования на выборах Президента не сможет находиться по месту прописки. На «Госуслугах» им воспользовались уже более 2 млн человек. Для сравнения, на выборах Президента в 2018 г. с помощью портала участок для голосования поменяли 1,6 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Прием заявлений продолжится на портале до 23:59 мск 11 марта. До этого момента можно изменить свое решение.

Где чаще всего меняют избирательный участок: Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Самарская область, Иркутская область, Свердловская область, Татарстан.

Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта. Узнать, на каком избирательном участке нужно голосовать, можно в личном кабинете избирателя на «Госуслугах». Там же жители 28 регионов, где провидится дистанционное электронное голосование, могут подать заявление на участие в выборах онлайн.