«Корвет» автоматизировала закупки с площадкой B2B-Center

«АК «Корвет», российский производитель трубопроводной и фонтанной арматуры, переводит закупки в электронный вид на площадке B2B-Center. Об этом CNews сообщил представитель платформы.

«У нас материалоемкое производство, поэтому для нас крайне важно контролировать закупочные цены. Внутри компании был создан специальный отдел, который занимался поиском альтернативных поставщиков, но работа в ручном режиме оказалась неэффективной. Чтобы сделать этот процесс более конкурентным и прозрачным, мы приняли решение перевести закупки на электронную площадку», – сказала Наталья Волкова, директор управления корпоративной собственности «АК «Корвет».

Компания начала размещать закупки на B2B-Center в октябре 2023 г. и уже провела более 120 торговых процедур на сумму свыше 30 млн руб. Она заинтересована в сотрудничестве с поставщиками металла, упаковочных материалов, различных инструментов и комплектующих. До конца 2024 г. предприятие планирует перевести на площадку все свои конкурентные закупки.

«Процесс внедрения ЭТП проходит легко. Мы получили на одной площадке все необходимые нам сервисы, при этом не потребовалось дополнительных затрат на разработку с нашей стороны. Функционал интуитивно понятен, и со всеми возникающим вопросами нам оперативно помогает персональный менеджер», – сказала Наталья Волкова.

Для удобства работы настроено взаимодействие B2B-Center с внутренней ERP-системой компании на базе «1C». Согласованные заявки на закупку передаются на ЭТП, а во внутреннюю систему поступают конкурентные листы по результатам торгов.