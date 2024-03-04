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«МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование в юго-западном районе Ставрополя

Более 140 тыс. ставропольцев, живущих в Промышленном районе краевой столицы, могут наблюдать изменения скорости мобильного интернета оператора, она выросла на 10%. «МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование, которое привело к таким трансформациям, в густонаселенном районе города.

«В регионе спрос на быстрый мобильный интернет постоянно повышается. По данным наших аналитиков, в среднем на абонента в Ставрополе ежемесячно приходится до 30 ГБ информации. Если весь этот трафик потратить, например, на просмотр кино, то он займет целые сутки. Чтобы обеспечить абонентам стабильную и высокоскоростную связь даже в часы пиковой нагрузки, за последние полгода наши специалисты построили и модернизировали порядка 160 объектов телеком-инфраструктуры в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Рост скорости в смартфонах и планшетах ставропольцев спровоцировал их активный интерес к онлайн-кинотеатрам. По данным обезличенной статистики аналитиков оператора, по сравнению с прошлым годом, трафик на таких ресурсах вырос на 52%. Один из лидеров среди площадок для просмотра и скачивания фильмов так определил самые популярные прошлогодние премьеры у россиян: «Барби»; «Человек-паук: Паутина вселенных»; «Оппенгеймер».

Самой скачиваемой отечественной картиной стал фильм «Чебурашка».

Любимую классику и новые шедевры ставропольцы, проживающие в самом заселенном районе города, теперь скачивают на скорости, достигающей 120 Мбит/с. Так, абоненты загружают за час около 15 фильмов на свой смартфон или на телевизор с функцией Smart. Помимо онлайн-кинотеатров, увеличилось и количество пользователей видеохостингов. Рейтинг сервисов для просмотра видео, традиционно, возглавляет YouTube, им пользуется более половины населения города.

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