CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Места Мастера: жители Северного Кавказа вновь заинтересовались Булгаковым

Лидер российского кинопроката прошлого месяца, фильм «Мастер и Маргарита», вызвал новую волну интереса не только к главным местам действий романа, но и к биографии его автора Михаила Булгакова. Россияне все чаще стали искать информацию на сайтах, посвященных писателю и его творчеству. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» проанализировали интернет-трафик на самые популярные веб-ресурсы о Булгакове и выяснили, что их посещаемость в феврале 2024 г. выросла в четыре раза относительно аналогичного периода в 2023 г. Анализ обезличенных данных показал, что чаще всего на онлайн-ресурсы о популярном авторе заходили абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и Северного Кавказа.

Интерес жителей южного региона к творчеству Булгакова легко связать с тем, что свой литературный путь писатель начинал в Грозном. Боевым действиям на Северном Кавказе посвящен его дебютный рассказ «Необыкновенные приключения доктора». Продолжалась служба писателя во Владикавказе, где Булгаков написал пьесу «Сыновья муллы», десятки фельетонов и рассказов, создал наброски романа «Белая гвардия» и не раз в своих произведениях он рассказывал о красотах этих мест.

Местные жители и сегодня гордятся связью с гением – сайт «Булгаковской энциклопедии» в феврале 2024 г. они стали посещать на треть чаще, чем в феврале 2023 г., а трафик на интернет-ресурс «Мир Булгакова» вырос на 39%. Всего же за месяц после премьерного показа картины «Мастер и Маргарита» онлайн-сервисы о жизни и творчестве Булгакова посетили около 550 тыс. человек.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

ФСБ начала проверять банк Qiwi

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

У россиян выманивают образцы голосов, чтобы потом отобрать деньги у них самих, их друзей и родственников

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще