Места Мастера: жители Северного Кавказа вновь заинтересовались Булгаковым

Лидер российского кинопроката прошлого месяца, фильм «Мастер и Маргарита», вызвал новую волну интереса не только к главным местам действий романа, но и к биографии его автора Михаила Булгакова. Россияне все чаще стали искать информацию на сайтах, посвященных писателю и его творчеству. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» проанализировали интернет-трафик на самые популярные веб-ресурсы о Булгакове и выяснили, что их посещаемость в феврале 2024 г. выросла в четыре раза относительно аналогичного периода в 2023 г. Анализ обезличенных данных показал, что чаще всего на онлайн-ресурсы о популярном авторе заходили абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и Северного Кавказа.

Интерес жителей южного региона к творчеству Булгакова легко связать с тем, что свой литературный путь писатель начинал в Грозном. Боевым действиям на Северном Кавказе посвящен его дебютный рассказ «Необыкновенные приключения доктора». Продолжалась служба писателя во Владикавказе, где Булгаков написал пьесу «Сыновья муллы», десятки фельетонов и рассказов, создал наброски романа «Белая гвардия» и не раз в своих произведениях он рассказывал о красотах этих мест.

Местные жители и сегодня гордятся связью с гением – сайт «Булгаковской энциклопедии» в феврале 2024 г. они стали посещать на треть чаще, чем в феврале 2023 г., а трафик на интернет-ресурс «Мир Булгакова» вырос на 39%. Всего же за месяц после премьерного показа картины «Мастер и Маргарита» онлайн-сервисы о жизни и творчестве Булгакова посетили около 550 тыс. человек.

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