МТС прокачала сеть в Рудничном

ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети 4G в Кировской области. Благодаря установке нового телеком-оборудования интернетом на высоких скоростях теперь могут пользоваться жители поселка Рудничного и деревень Балабаны, Силяновы и Лубни. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет МТС теперь доступен в западной части поселка Рудничный: на улицах Ленина, Комсомольской, Мира, Дзержинского, Орджоникидзе и Карла Маркса.

Поселок Рудничный в Кировской области в советское время был столицей фосфоритных руд. Здесь велась разработка Верхне-Камских фосфоритных рудников. С 1930-х гг. началась поставка местной фосфоритной муки на сельскохозяйственные предприятия СССР, и рудник начал набирать обороты. А к концу 80-х он вошел в число крупнейших предприятий, на которые опиралось сельское хозяйство страны.

Установка нового оборудования в Балабанах помогла также значительно ускорить интернет МТС в близлежащих деревнях Силяновы и Лубни. Теперь жителям этих населенных пунктов достаточно скорости передачи данных, чтобы комфортно загружать тяжелый контент, общаться по видео, работать и учиться в удаленном формате, смотреть фильмы в высоком качестве.

«Мы планомерно продолжаем развивать инфраструктуру сети в Кировской области. Особенно важным считаем обеспечение связью и улучшение ее качества в малых населенных пунктах региона. Так, в прошлом году мы выполнили работы по развитию сети в 11 районах области», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.