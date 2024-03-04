МТС запустила в Якутии цифровой гид для путешественников

МТС запустила онлайн-путеводитель для гостей Республики Саха (Якутия). Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подсказывает, что обязательно стоит посмотреть в регионе, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим в Республику любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-путеводитель поможет туристам сориентироваться в Якутии и расскажет о национальном парке «Ленские столбы», полюсе холода – селе Оймякон, песчаных дюнах в тайге – Тукуланах и других природных достопримечательностях. С помощью бесплатного цифрового гида гости региона также узнают, где находится царство вечной мерзлоты, где познакомиться с народным эпосом олонхо и как в Республике празднуют народный праздник Ысыах. Путешественникам будет предложено прогуляться по «Старому городу» Якутска с бесплатным аудиогидом «Городские легенды» и, конечно, попробовать индигирку, строганину и ойогос в аутентичных кафе и ресторанах.

«За последние пять лет Якутия стала одним из самых привлекательных регионов для внутреннего туризма и регулярно входит в число лидеров по приросту турпотока. Наш цифровой помощник станет для гостей отличным способом познакомиться с культурой Якутии, которая хранит свои традиции, обычаи и рецепты национальной кухни. Онлайн-путеводитель с легкостью поможет гостям сориентироваться, где отдохнуть и поесть, какие достопримечательности посмотреть, в каком отеле остановиться. А для того, чтобы пользователи могли в привычном режиме выходить в сеть с телефона и делиться впечатлениями, мы регулярно улучшаем качество связи в туристических местах, городах и отдаленных улусах», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Онлайн-гид также бесплатно доступен абонентам всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Якутии, материалами об истории, традициях и культуре республики.

***

МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.