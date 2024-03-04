«Первый Бит» автоматизировал продажи компании «Алматерм» на маркетплейсах

Международный ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил проект автоматизации торговли на маркетплейсах для компании «Алматерм», поставщика инженерной сантехники из Казахстана.

Благодаря сотрудничеству с маркетплейсами Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет», «Алматерм» развивается и реализует свою продукцию, делая ее доступной для большого числа покупателей.

В 2017 г. компания открыла филиал и склад в Новосибирске.

Ежедневно «Алматерм» обрабатывает от 60 до 120 заказов на маркетплейсах. Ранее Новосибирский филиал компании вёл работу в двух программах «1С: Управление торговлей 11.4» и «1С: Бухгалтерия». Сотрудники вручную обрабатывали заказы в личных кабинетах на маркетплейсах, что приводило к дублированию информации, ошибкам и, как следствие, потере времени.

Все это привело к постоянным доработкам и частой смены программистов системы «1С: УТ» и «1С: Бухгалтерия», которые стали работать некорректно, что в конечном итоге привело к потере прав доступа.

Перед специалистами «Первого Бита» стояли задачи по восстановлению работы с «1С», обеспечению быстрой и комфортной работы с тремя маркетплейсами и настройки корректного расчета себестоимости товаров.

«Торговые площадки сегодня являются самыми популярными направлениями в развитии бизнеса: обойти их стороной невозможно. Определившись с работами по основному учёту, мы рассказали клиенту о возможности автоматизации работы с маркетплейсами. Так, мы провели для клиента демонстрацию нашего решения и ему все понравилось. Далее мы сразу перешли к работе по внедрению», – отметил менеджер проекта по внедрению «БИТ.Управление маркетплейсами» Дмитрий Плетнев.

Говоря о сложностях в работе, Плетнев рассказал, что они возникли при взаимодействии с «наследием предыдущего учёта», это было отдельно проработано специалистами «Первого Бита», была оказана помощь и консультация.

Для достижения поставленных целей эксперты «Первого Бита» обновили программу «1С: Управление торговлей» до версии 11.5, настроили работу в разрезе договоров с маркетплейсами, исправили ошибки и синхронизировали «1С: УТ» и «1С: Бухгалтерия».

Для упрощения работы с маркетплейсами был подключен модуль «БИТ.Управление маркетплейсами». Он разработан на базе «1С» компанией «Первый Бит» и автоматизирует работу сразу на трех площадках: Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» по схемам FBS и FBO.

Также он позволяет управлять ценами и карточками товаров в едином окне, получать детальный отчет по услугам комиссионера, стоимости товара и компенсации брака, синхронизировать остатки товаров в реальном времени и автоматизировать работу кладовщика.

Специалисты «Первого Бита» участвовали в запуске продаж через новый модуль, а также настроили рабочие места для сотрудников «Алматерм» и провели обучение. Более того, специалисты ИТ-интегратора решений всегда на связи с клиентами, которые в любое время могут обратиться с вопросами на горячую линию техподдержки.

В результате внедрения новых модулей у «Алматерм» появилось единое окно для работы с тремя личными кабинетами на маркетплейсах: синхронизацией остатков, отработки заказов, управлении карточками товаров, установки цен. Также была восстановлена работа учетной системы и актуализированы складские остатки, получен корректный расчет себестоимости в разрезе каждого товара и добавлена возможность резервировать и отгружать товар сразу после заказа.