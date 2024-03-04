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Жители Екатеринбурга отправились по загадочным локациям романа Булгакова

Нашумевшая экранизация «Мастера и Маргариты» вызвала новую волну интереса к главным местам действий в романе. Среди свердловчан популярность булгаковских мест в Москве выросла на 34%. Об этом сообщили аналитики «МегаФона», изучившие обезличенный мобильный интернет-трафик. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В среднем за день один посетитель локаций романа потреблял трафик, сопоставимый с 300 минутами разговора в мессенджере Telegram.

«Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова, стала лидером по количеству впечатленных фильмом туристов из Среднего Урала. Прочувствовать дух «бала сатаны» на Большой Садовой решились на 32% больше поклонников «Мастера и Маргариты», чем в 2023 г.

На второй позиции по количеству посетителей – «дом Грибоедова», в который автор поместил объединение литераторов МАССОЛИТа. Сейчас в здании на Тверском бульваре находится Литературный институт имени Горького.

Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, за год стал популярнее на 18%. На 13% чаще свердловчане прогуливались в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах.

При этом интересно, что место, где, вероятно, могла жить главная героиня романа – особняк Саввы Морозова на Спиридоновке – свердловчане посещали на 8% реже, чем в 2023 г.

В целом по России больше других интересуются булгаковскими местами москвичи и петербуржцы. Вместе с ними активно посещали ключевые места романа любители «Мастера и Маргариты» из Челябинска, Дагестана, Чечни, Самары, Ростова-на-Дону, Саратова, Нижнего Новгорода и Пензы.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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