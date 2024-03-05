BandLink поможет исполнителям эффективнее выстраивать стратегии продвижения релизов с помощью нового раздела аналитики «Фанбаза»

Одна из важных задач сервиса BandLink — развитие бесплатных инструментов для эффективного продвижения творчества артистов. В рамках этого направления сервис представил новый раздел аналитики — «Фанбаза». В нем артисты смогут отслеживать динамику аудитории на разных площадках — в числе первых «ВКонтакте», YouTube и «Яндекс Музыка». Об этом CNews сообщили представители BandLink.

Эти аналитические данные позволят глубже понять распределение аудитории исполнителя и улучшить взаимодействие с ней. Например, эффективнее продвигать новые релизы, чтобы получить больше прослушиваний или максимизировать сбор донатов.

Раздел «Фанбаза» находится в «Аналитике» в личном кабинете артиста в BandLink. В нем есть информация об общем числе подписчиков с разных площадок, графики с динамикой роста за периоды 1, 7, 28, 365 дней, а также распределение фанбазы между площадками.

Доступ к новому разделу уже получили все верифицированные пользователи BandLink.

«Активная фанбаза — важная составляющая успеха артиста. Это аудитория, которая максимально вовлечена в творчество музыканта, готова купить билеты на его концерт или приобрести мерч. Они будут первыми слушать новый релиз после выхода, писать комментарии, ставить лайки и поддерживать артиста донатами. Теперь можно удобно в одном месте отслеживать собранную с разных площадок информацию о размере фанбазы и анализировать ее рост, а, соответственно, — выстраивать эффективную стратегию по работе с этой аудиторией» , — сказал менеджер по работе с артистами BandLink Артем Атанесян.

Помимо обновления раздела «Аналитика», сервис запустил на страницах артистов новый модуль «Донаты Яндекс Музыки». С его помощью музыканты могут добавить кнопку донатов на смартлинк, чтобы привлечь к сбору аудиторию со своих активных площадок.

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«BandLink СаундЧек» — серия масштабных образовательных мероприятий для начинающих артистов, а также офлайн-версия одноименного телеграм-канала, в котором эксперты ежедневно анализируют музыкальную индустрию и делятся полезными советами. Цель СаундЧеков: помочь чётче сформулировать план действий, по которому можно быстрее двигаться к успеху.

BandLink — бесплатный сервис инструментов для комплексного продвижения артистов и аналитики аудитории.