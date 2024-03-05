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Баренцево и Белое моря стали самыми популярными у петербуржцев в 2023 году

Цифровая экосистема МТС на базе обезличенной Big Data МТС проанализировала популярность морей, омывающих Россию, у туристов в 2023 г. Балтийское море заняло второе место по турпотоку по стране, а жители Петербурга и Ленобласти вошли в топ самых активных путешественников, предпочитающих морское побережье. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным «МТС Travel», путешествия, включающие в себя посещение морского побережья, составили 10% от всех поездок по стране в 2023 г. Балтийское море с долей 21% заняло второе место по популярности у россиян, уступив лидеру по турпотоку, — Черному морю (54%). Третью строчку поделили между собой Азовское и Каспийское моря (по 8% от всех поездок к морям в 2023 году). При этом популярность Азовского моря за год упала более чем на треть, а число поездок к Каспийскому морю существенно подросло.

Как подчеркивают аналитики, средняя продолжительность поездки на море составила неделю. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области вошли в тройку самых активных путешественников, предпочитающих отдых на побережье. Кроме них в списке — туристы из Москвы, Московской и Ростовской областей.

Самыми популярными морями, омывающими Россию, у петербуржцев стали Баренцево (21% от всех поездок по стране), Белое (18%), Черное (6%), Азовское (5%). 4% поездок от всех путешествий по России жители Петербурга и Ленобласти совершили к Балтийскому побережью, включая Финский залив.

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