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«МегаФон» обновил инфраструктуру в малых городах Псковской области

«МегаФон» улучшил покрытие и ускорил мобильный интернет в трех городах с населением менее 10 тыс. человек – Новоржеве, Новоскольниках и Себеже. Теперь местные жители, находящиеся в отдалении от столицы региона, могут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 30 Мбит/с независимо от своего местонахождения.

«Спрос на качественную мобильную сеть в Псковской области активно растет, поэтому мы постоянно работаем над увеличением скорости интернета, площади покрытия, строим и модернизируем объекты связи в независимости большой это или маленький населенный пункт. Только за первый месяц этого года мы построили и модернизировали более 10 базовых станций, расположенных в самых удаленных уголках нашего региона», — отметил Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.

В Себеже, расположенном по берегам сразу двух озер Себеж и Орона, цифровые изменения затронули самые известные локации города — краеведческий музей, колокольню, смотровую площадку, районный стадион. Скорость интернета также увеличилась в жилых кварталах на улицах Челюскинцев, Пионерской и Энгельса.

Новые объекты связи появились в ещё одном городе, стоящем на озера Орша, — Новоржеве, известном благодаря стихотворению А.С. Пушкина, останавливающегося здесь регулярно, так как дорога в его родовое имение Михайловское проходила через этот старинный населенный пункт. Теперь, стабильным сигналом и 4G интернетом обеспечены жители окраины города в микрорайоне с улицами Григорьева, Молодежная, Коммунальная, Садовая, а также исторический центр с краеведческим музеем, мемориалом павшим войнам и Базарной площадью.

В Новосокольниках на реке Малый Удрай, телеком-объекты оператора были модернизированы с учётом возросших потребностей местных жителей. Ежемесячно абоненты в этом городе проговаривают более 300 тыс. минут и расходуют более 22 ТБ мобильного трафика. Такого объёма информации хватит, чтобы выложить 20 млн фотографий в соцсети.

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