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Мобильный интернет «МегаФона» стал доступнее в Буйнакске

«МегаФон» улучшил мобильный интернет в Буйнакске. Специалисты оператора зафиксировали повышенный спрос на общение с помощью мобильного интернета на улицах Буйнакска и установили здесь дополнительное телеком-оборудование. Скорость передачи данных в сети «МегаФона» увеличилась на 10%, теперь ее максимальный показатель для скачивания достигает 80 Мбит/с.

Сейчас в Буйнакске проживает около 70 тыс. человек. По прогнозам Министерства экономического развития России, численность населения будет только расти и через 5 лет увеличится до 80 тыс. Такое прибавление – редкость для городов с населением до 100 тыс. человек. Предпосылки к росту эксперты видят в нескольких аспектах, среди которых хорошая экология, развитие школьного образования и, в том числе, доступная мобильная связь. Для поддержания высокого уровня работы мобильного интернета в городе, инженеры «МегаФона» регулярно улучшают качество связи, расширяют сеть объектов инфраструктуры.

«Комфортные условия общения и круглосуточный доступ в интернет мы обеспечиваем как в больших городах, так и в отдаленных населенных пунктах. За последние три месяца наши инженеры модернизировали и построили оборудование сразу в нескольких городах Дагестана, с населением меньше 100 тыс. человек. Среди них – Избербаш, Дагестанские огни и Кизилюрт. Сейчас пришла очередь Буйнакска. Мы продолжаем развивать сеть и сейчас ведем работы еще в десяти районах республики», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Согласно информации аналитиков оператора, за два месяца абоненты Буйнакска скачали свыше 800 ГБ информации.

Структура трафика меняется и показывает рост в следующих направлениях: на видеохостинги буйнакцы стали заходить на 12% чаще, а устанавливать социальные сети и мессенджеры – на 16%. Такие приложения уже используют 80% абонентов оператора.

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