Mont и российский разработчик облачных корпоративных решений Secret Technologies объявили о сотрудничестве

Группа компаний Mont и разработчик отечественной безопасной системы для обмена и хранения файлов Secret Technologies подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь партнеры Mont познакомятся с преимуществами облачных решений для защищенного обмена файлами и совместной работы над ними. Об этом CNews сообщили представители Mont.

«Система Secret Cloud Enterprise – это удобный инструмент для компаний, которые предъявляют высокие требования к информационной безопасности корпоративных продуктов. При высокой конкуренции на рынке решений для обмена файлов, в том числе в open source сегменте, Secret Technologies предлагают платформу, сертифицированную ФСТЭК по 4 уровню доверия с возможностью совместной работы над документами с контрагентами за пределами корпоративного технологического контура», — сказала Маргарита Иванова, менеджер по продукту Mont.

Secret Cloud Enterprise обладает дружественным и интуитивно понятным интерфейсом, обеспечивает совместное редактирование документов, а также предоставляет детальную кастомизацию контроля доступа к данным и управления информационными потоками.

Продукт зарекомендовал себя надежным инструментом в борьбе с угрозами ИБ, связанными с социальной инженерией и внутренними нарушителями.

Secret Cloud Enterprise представлен в версии on-premise, работает в том числе на отечественных ОС и совместим с отечественными ИБ-системами (DPL, антивирусами и песочницами) и серверами совместного редактирования, что подтверждено сертификатами совместимости.

«Команда Mont обладает высоким уровнем экспертизы, что позволяет ее специалистам верно оценивать потребности компаний и находить для партнеров новых клиентов. Как вендор мы гарантируем, что Secret Cloud Enterprise – это надежное решение для безопасности при обмене файлам, что особенно актуально для представителей финансового сектора и производственных предприятий с критической инфраструктурой», — сказал Леонид Бондаренко, генеральный директор Secret Technologies.

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Компания Mont — дистрибьютор программного обеспечения. Широкий продуктовый портфель Mont включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы Mont: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу Mont.