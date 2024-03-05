CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На «Доброделе» изменились сроки ответа на уточнение модератора

Теперь ответить на уточняющий вопрос модератора необходимо в течение трех календарных дней вместо десяти. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После создания сообщения на "Доброделе", оно поступает к модератору. Иногда нужно уточнить детали, и тогда сотрудник может направить вопросы – они отображаются в личном кабинете. Ответить на них необходимо в течение трех календарных дней, иначе сообщение автоматически получит статус "Отклонено"», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Если пользователь не успел ответить на уточняющий вопрос, проблема не решена, появились другие факты нарушений, то всегда можно создать новое сообщение и приложить свежие фотографии.

Подать сообщение на «Добродел» можно как через веб-версию портала, так и с помощью мобильного приложения. Для этого необходимо войти в профиль с помощью учетной записи ЕСИА.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Для россиян запустят онлайн-магазин по вырубке леса

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Продвинутым пользователям Android закрыли доступ к «убийце SMS». Россиянам можно не беспокоиться

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

ФСБ начала проверять банк Qiwi

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще