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На «Госуслугах» стартовал прием заявок на голосование на дому

Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах» до 11 марта 23:59 по московскому времени. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как проходит голосование на дому

Рассмотрев заявку, избирательная комиссия примет решение о возможности голосования на дому. Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.

Как еще можно проголосовать

Не по месту прописки, а там, где удобно — с помощью сервиса «Мобильный избиратель». На «Госуслугах» им воспользовались уже более 2 млн человек.

Онлайн — на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах и на mos.ru в Москве. Более 3,7 млн человек уже подали заявления на ДЭГ.

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