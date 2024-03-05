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«Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение в работе технической поддержки

«Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение (ML) в работе технической поддержки. Разработанная ML-модель помогла полностью автоматизировать первую линию технической поддержки и позволила автоматически распределять входящие обращения пользователей, сокращая время обработки их запросов. Искусственный интеллект анализирует поступающие обращения и распределяет их в зависимости от типа проблемы на сотрудников с нужной специализацией для дальнейшей работы.

В качестве модели используется нейронная сеть, которая работает на текстовой составляющей и служебной информации о ящике пользователя. При получении запроса ИИ классифицирует заявки: определяет проект, тип проблемы и распределяет их по очередям внутри него. Далее заявка проходит полный путь ручного анализа специалистом поддержки пользователей.

«Первая ML-модель в «Почте» была разработана в 2009 г. в качестве инструмента для борьбы с ботами и спамерами. С этого времени мы прошли большой путь, разработав и обучив более 60 новых моделей. Это позволяет нам закрывать не только внутренние задачи, но и быстро решать вопросы пользователей», — сказал Дмитрий Меркушов, руководитель группы машинного обучения «Антиспама» и «Почты Mail.ru».

Все заявки после предварительной маршрутизации попадают на специалистов технической поддержки второй линии, которые благодаря новой ML-модели смогут оперативно приступить к решению вопроса пользователей без дополнительных распределений. Новая ML-модель позволила сократить время обработки входящих обращений в 2 раза и улучшить маршрутизацию заявок на сотрудников необходимого направления.

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