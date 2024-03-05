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Пополнить брокерский счёт в «Сбере» теперь можно через виртуального ассистента «Салют»

Владельцы брокерских счетов в «Сбере» теперь могут пополнить их с помощью виртуального ассистента «Салют» в «СберБанк Онлайн» (версии от 12.15 и выше).

Инвестору больше не надо искать соответствующий раздел в мобильном приложении, вручную выбирать счёт пополнения и списания и совершать другие действия. Достаточно написать или сказать вслух сумму и счёт (например, «положи на мой брокерский счёт 50 тыс. руб.», «пополни мой брокерский счёт на 10 тыс. руб.», «внеси на мой брокерский счёт 1 тыс. руб.») и подтвердить операцию одним кликом.

Аиша Кубезова, директор управления электронных рынков Сбербанка, сказала: «Мы запустили эту удобную функцию ещё в январе в тестовом режиме. Клиенты проявляют большой интерес к новой возможности пополнения брокерских счетов. Так, средняя сумма пополнений через виртуальных ассистентов составляет 37,7 тыс. руб. Мы продолжим расширять удобство и функционал брокерского обслуживания в «Сбере». В частности, расширим продуктовую линейку, предоставив доступ к торговле драгметаллами, а также добавим новые сервисы в мобильном приложении».

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