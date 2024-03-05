Сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в «Яндекс 360»

Облачные сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» станут доступны в составе виртуального офиса «Яндекс 360 для бизнеса». Инструменты расширят возможности «Яндекс 360 для бизнеса», который уже включает в себя решения для корпоративных коммуникаций и совместной работы. Возможность покупки, настройки и использования «Трекера», «Вики» и «Форм» вместе с сервисами «Яндекс 360» позволит настраивать виртуальный офис под свои задачи и повышать эффективность бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс 360 для бизнеса» и сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» работают в тесной связке. Компании, которые стремятся к цифровизации бизнеса, зачастую используют инструменты виртуального офиса и систему управления задачами и проектами параллельно — это позволяет командам максимально эффективно вести совместную работу. Когда все бизнес-инструменты доступны в рамках одного корпоративного решения, они дополняют друг друга. Например, сотрудник может создать задачу по проекту и назначить ответственных в «Трекере», сделать рассылку в «Почте» на участников, поставить встречу в «Календаре» и организовать онлайн-совещание в «Телемосте». Объединение сервисов под единым брендом создаст новые пользовательские сценарии и возможность полноценно управлять бизнесом в рамках одной SaaS-платформы.

В сентябре 2022 г. Yandex Cloud и «Яндекс 360» объединились, чтобы вместе предоставлять весь спектр облачных услуг. Одна из целей — упростить взаимодействие пользователей и бизнеса с B2B-сервисами «Яндекса». Доступность «Трекера», «Вики» и «Форм» в составе «Яндекс 360 для бизнеса» позволит пользователям использовать весь спектр бизнес-инструментов виртуального офиса на единой SaaS-платформе. При этом сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» по-прежнему можно подключить и использовать на облачной платформе Yandex Cloud.

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«Яндекс 360 для бизнеса» — это виртуальный офис, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Трекер» для управления проектами, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки», «Вики», «Формы» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, контролировать выполнение задач, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и др. Есть несколько тарифов «Яндекс 360 для бизнеса»: «Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный», которые организации выбирают в зависимости от бизнес-потребностей и задач сотрудников.