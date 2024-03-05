В «2ГИС» появились поэтажные планы крупных музеев Москвы

В «2ГИС» появились поэтажные планы и реалистичные 3D-модели крупных музеев столицы: Третьяковской галереи, Новой Третьяковки, Государственного исторического музея, усадьбы Кусково, Еврейского музея и центра толерантности, Государственного Дарвиновского музея, Музея Победы. Пользователям будет проще сориентироваться среди залов и экспонатов выставочных пространств. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

Переключая планы этажей, можно увидеть, где расположен тот или иной зал, узнать, где находятся интересные экспонаты, а также найти важные объекты инфраструктуры. Подробная карта поможет сориентироваться в расположении входов и выходов, лестниц и лифтов, временных выставок и постоянных экспозиций, найти место сбора экскурсионных групп, точку выдачи аудиогидов и других элементов инфраструктуры музеев, включая кафе и зоны отдыха.

Также в музеях с поэтажными планами в приложении «2ГИС» можно построить маршрут до нужного объекта: он подскажет, где лучше подняться или свернуть, чтобы дойти до интересующего экспоната.

Впервые на поэтажных планах в музейных комплексах разместили информацию об экспонатах, наиболее популярных у посетителей. В карточках к ним пользователи могут найти изображения и описания объектов, поделиться своими фотографиями и отзывами. Такие точки полезны для ориентирования внутри музеев: по экспозициям художников, направлений, периодов.

Поэтажные планы помогут сориентироваться, например, в зданиях Третьяковской галереи, в коллекции которой более 200 тыс. произведений русского искусства. Историческое здание в Лаврушинском переулке и здание Новой Третьяковки на Крымском Валу — это семь этажей, четыре из которых — выставочные пространства. В залах постоянных экспозиций в «2ГИС» отмечены наиболее популярные работы, например, «Всадница» К. Брюллова, «Богатыри» В. Васнецова, «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Новая Москва» Ю. Пименова. С помощью «2ГИС» также можно будет сориентироваться в Государственном историческом музее, Еврейском музее и центре толерантности, Музее Победы и Государственном Дарвиновском музее.

Описания экспонатов, подготовленные совместно с музеями, помогут обратить внимание на значимые объекты. Многие из них – точки притяжения в музеях, а некоторые, наоборот, иногда остаются незамеченными. Например, гид подскажет, что во втором зале Государственного исторического музея можно поднять голову и увидеть уникальный фриз авторства русского художника Виктора Михайловича Васнецова «Каменный век», который украсил стены музея в конце 1884 г. Теперь на маршрутах посетителей ждет много новых деталей.

Кроме того, у зданий музеев появились реалистичные 3D-модели — теперь можно рассмотреть детали сложной архитектуры достопримечательностей, приближать и удалять объекты, погружаясь в городской ландшафт. Самыми яркими объектами стали парки усадьбы «Кусково», музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское». Детально прорисованные павильоны можно рассматривать как отдельный музейный экспонат. Такие объекты также помогают пользователям проще ориентироваться в городе. В усадьбе Кусково, помимо павильонов, сделана навигация и по парковой мраморной скульптуре. Теперь пользователи точно будут знать, чьи образы сопровождают их на протяжении всей прогулки по регулярному парку XVIII века.

«"2ГИС" помогает ориентироваться не только в городе, но и внутри общественных пространств, которые традиционно много и часто ищут на картах: в торговых центрах, аэропортах, и, конечно, культурных объектах. В крупных музеях бывает нетрудно заблудиться — с детальными поэтажными картами культура станет еще доступнее для большой аудитории: музеи Москвы посещают не только жители, но и многочисленные гости столицы», — сказала Екатерина Барановская, региональный управляющий по производству.

Поэтажные планы и реалистичные модели доступны в мобильных приложениях «2ГИС» на Android и iOS. Сейчас в «2ГИС» есть поэтажные карты более двух с половиной тысяч зданий в России, среди них — 35 аэропортов, 29 вокзалов. Первыми крупными музеями, у которых появились поэтажные карты в «2ГИС», стали главные музеи Санкт-Петербурга — Эрмитаж и Русский музей. Реалистичные модели есть у более чем 600 зданий.