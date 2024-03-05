VK Cloud в Казахстане расширила возможности аналитических инструментов платформы

Пользователям VK Cloud в Казахстане стала доступна облачная СУБД Arenadata DB (ADB). С ее помощью компании могут создать единое корпоративное хранилище данных для решения аналитических задач без затрат на внедрение и поддержку инфраструктуры. Использование Arenadata DB ускоряет аналитику по продажам, планирование закупок, сбор данных для обучения ML-моделей и решения других бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители VK.

Arenadata DB позволяет привести к единому стандарту разрозненную информацию для разных ИТ-систем и ускорить процесс ее обработки. СУБД на платформе VK Cloud представлена в формате управляемого облачного сервиса с готовой инфраструктурой и администрированием на стороне провайдера. Бизнес может в несколько кликов развернуть базу для хранения и обработки данных, оплачивая фактически использованные ресурсы.

Платформа для цифровизации бизнеса VK Cloud соответствует требованиям законодательства Казахстана о защите персональных данных и международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS.

***

VK Cloud в Казахстане объединяет более 20 готовых инфраструктурных и платформенных облачных сервисов — IaaS и PaaS. Они комплексно закрывают потребности крупного, среднего, малого бизнеса и стартапов в цифровых инструментах. В несколько кликов команда может развернуть сервисы для хранения и обработки данных, совместной разработки и других задач. Облачные технологии позволяют в режиме реального времени масштабировать или сокращать использование вычислительных ресурсов в зависимости от нагрузки на проект. Администрирование и поддержку работы облачных сервисов обеспечивает команда VK Cloud. Оплата за облачные сервисы производится в тенге. Счета формируются по модели Pay-as-you-go — только за фактически использованные ресурсы и инструменты.

Группа компаний Arenadata — ведущий разработчик ПО для работы с данными, поставщик решений для крупнейших инсталляций хранилищ в России и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке управления и обработки данных. Платформа Arenadata закрывает широкий спектр потребностей в работе с данными: от хранения и обработки архивной информации до оперативного обновления данных в реальном времени. Продукты и услуги Группы используют более 100 крупнейших компаний России.