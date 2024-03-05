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«Яндекс Маркет» добавил возможность начислять баллы «Плюса» за фото в отзывах

Продавцы «Яндекс Маркета» получили возможность начислять дополнительные баллы «Яндекс Плюса» тем покупателям, которые оставят в отзыве фотографию. Это поможет магазинам получить более качественные отзывы, а покупателям — полное представление о товаре.

Чтобы предложить баллы за фото, нужно выбрать ставку от 50 до 500 баллов (1 балл = 1 руб.). Дать баллы за фото без текста не получится — их можно предложить только дополнительно.

Продавец может сам решить, как распределить баллы за текстовый отзыв и с фотографией. Например, можно предложить 250 баллов за текст и 250 за фото или разбить другим удобным образом.

В предложении оставить отзыв покупатели увидят общее количество баллов, которое получат, а в самой форме оно уже будет разделено на две части. Обновление доступно для всех продавцов на десктопе и в мобильной версии сайта, а весной появится в приложении и push-уведомлениях.

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