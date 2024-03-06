«Контур.Отель» и Городской центр бронирования и туризма договорились об интеграции

Теперь из Контур.Отеля можно управлять бронированиями, которые гости делают через Городской центр бронирования и туризма. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Всего у «Контур.Отеля» уже 38 партнеров среди ОТА – площадок бронирования отелей. Обычно отели размещаются сразу на десяти и более площадках, а затем отслеживают поступающие оттуда бронирования. Без «Контур.Отеля» это приходится делать вручную: фиксировать заявки и отмены, изменять тарифы и обновлять данные о свободных номерах на каждом сайте.

«Контур.Отель» решает эту задачу через одно окно. Отелю достаточно подключить менеджеров каналов бронирования и работать с бронированиями через единую шахматку. В ней все бронирования синхронизируются автоматически, а номер, заказанный гостем на одной площадке, сразу же снимается с продажи на всех остальных площадках.

Теперь к «Контур.Отелю» подключился Городской центр бронирования и туризма – один из крупнейших российских игроков в сфере делового туризма. Отели, которые ранее уже работали в этой организацией, смогут в один клик добавить ее в свой список каналов продаж.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.Отель»: «Мы рады сотрудничать с Городским центром бронирования и туризма. Агентство работает на рынке уже 25 лет и знает все о деловых путешествиях. Теперь ГЦБТ интегрировался с Контур.Отелем, чтобы сделать бронирование и организацию поездок еще проще. Рекомендуем отельерам подключиться к площадке и попробовать возможности интеграции с ГЦБТ для своего бизнеса».

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Контур.Отель — облачный сервис для отелей, хостелов, апартаментов, гостевых домов и санаториев. С ним можно управлять номерным фондом, получать брони с сайта отеля и площадок бронирования, а также представлять сведения в МВД о гостях через интернет.

Городской центр бронирования и туризма – многопрофильный туроператор, который работает с 2012 года и сотрудничает с более 5500 отелями в России, СНГ и за рубежом. Компания предоставляет своим клиентам многофункциональную онлайн-платформу для заказа авиа и ж/д билетов, трансферов, бронирования гостиниц и других услуг. В результате клиент может управлять деловыми поездками, от заявки на командировку до финансовой отчетности.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы не тратили время на изучение законов, а развивали свое дело.Контур вкладывается в развитие профессионального IT-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом. ООО «Атом Безопасность» — разработчик программ для защиты данных. Основана в 2012 г. в Новосибирске. Входит в группу компаний «СКБ Контур». Флагманский продукт компании — платформа StaffCop, которая предотвращает утечки данных с рабочих компьютеров. StaffCop используют 11 тыс. компаний в 26 странах мира. «Атом Безопасность» — резидент инновационного парка «Сколково».