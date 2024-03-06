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МТС на четверть ускорила интернет в Грозном

МТС расширила сеть LTE в Грозном. Компания установила дополнительное телеком-оборудование во всех районах города. Это позволило расширить покрытие и увеличить скорость мобильного интернета в республиканской столице на 25%.

Улучшение качества передачи данных жители и гости Грозного могут заметить уже на подъездах к городу – на трассе Кавказ и на Петропавловском шоссе. Быстрее интернет стал также на главных улицах, возле ж/д станции Грозный и основных достопримечательностей столицы, что особенно актуально накануне туристического сезона.

Так, новое оборудование МТС установила в районе ТЦ «Гранд Парк». Оно ускорило передачу данных в Цветочном парке, на территории комплекса «Грозный-сити», в ЧГУ, возле ТЦ «Грозный Мол». МТС обновила сеть и в районе «Ахмат арены», которая является домашним стадионом ФК «Ахмат». Теперь болельщики клуба смогут стримить со стадиона на высокой скорости, делиться эмоциями от каждого забитого гола во время ближайших домашних матчей чеченских футболистов.

Кроме того, МТС расширила сеть LTE не только в центре города, но и в жилых микрорайонах, в том числе в частном секторе, чтобы обеспечить растущие потребности жителей Грозного в цифровых услугах и сервисах.

«По данным Big Data МТС, турпоток в Чеченскую Республику в прошлом году вырос на 22%, а самым посещаемым в регионе все еще остается Грозный. Также наши специалисты отмечают, что рост количества туристических поездок в республиканскую столицу начинается в апреле, когда зацветает сакура. Поэтому уверен, что обновление сети в городе придется кстати – туристы смогут быстро делиться своими фото из цветущего Грозного», – сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

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