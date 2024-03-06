МТС предоставила клиентам возможность подключать собственные Wi-Fi роутеры и устройства к оптической сети с помощью PON-розетки

ПАО «МТС» предоставила своим абонентам в Московском регионе возможность подключать к оптоволоконному скоростному домашнему GPON-интернету практически любую модель Wi-Fi-роутера и другие устройства через обычный интернет-кабель при помощи компактного абонентского PON-терминала (PON-розетки). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее при подключении домашнего оптоволоконного интернета МТС устанавливала штатные ONT-роутеры, характеристики которых могли быть недостаточными для особо требовательных или технически продвинутых клиентов.

Новый PON-терминал D-Link DPN-101G/R1 позволяет пользователям подключать практически любую модель Wi-Fi-роутера под свои потребности, устанавливать его в любом месте для лучшего распространения Wi-Fi-сигнала, настраивать полноценную Mesh-систему, подключать к сети компьютер, телевизор, камеры видеонаблюдения и другие устройства.

PON-терминал представляет собой небольшое устройство (90x72x26 мм), оснащенное двумя портами: входом (PON-портом, по которому заводится в жилище интернет по оптоволокну) и выходом - портом LAN для подключения Ethernet-кабеля (медной витой пары с разъемом RJ-45). Как и стандартный ONT-роутер, PON-терминал обеспечивает подключение к интернету по оптике со скоростью до 1 Гбит/с.

PON-терминал расширяет возможности не только в выборе устройств, но и в обеспечении наилучшей работы домашней Wi-Fi-сети в квартире или доме. Как правило, компактный PON-терминал устанавливается вместо стандартного ONT-роутера у входной двери, куда извне заводится оптоволоконный кабель, а дальше через скрытую проводку витой парой к нему подключают Wi-Fi-роутер, который может находиться в наиболее оптимальном для беспроводного Wi-Fi-покрытия месте.

МТС предлагает и другой вариант подключения PON-терминала без вреда для ремонта и интерьера по прозрачному оптическому кабелю, который протягивается в любое помещение до нужного места установки Wi-Fi-роутера и другого сетевого устройства.

«Мы внимательно прислушиваемся к запросам наших клиентов, чтобы постоянно улучшать качество наших услуг и в то же время соблюдать эстетику при установке технологических устройств в жилище. Функционал терминала дает абонентам широкие возможности как в выборе моделей роутеров, так и в улучшении покрытия Wi-Fi. Благодаря своим компактным размерам PON-розетка аккуратно впишется в дизайн любой квартиры, обеспечив при этом высокую скорость интернета для всех подключенных к домашней сети устройств», – сказал директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

Стандартный монтаж PON-терминала бесплатный. Установка PON-терминала в другом месте квартиры, в том числе с помощью прозрачного кабеля, производится за дополнительную плату.

PON-розетка предоставляется в аренду за символическую плату 1 руб. в месяц.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.